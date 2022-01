KB손해보험 다이렉트, '2022년도 안전하랑!' 캠페인 실시

[아시아경제 이창환 기자] KB손해보험의 온라인 채널인 KB손해보험 다이렉트는 2022년 호랑이의 해 설 명절을 맞아 26일부터 다음달 2일까지 8일간 '2022년도 안전하랑!' 안전운전 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 설 연휴기간 동안 이동량 증가에 따른 교통사고 위험이 증가될 것을 대비해 장거리 운전 안전 점검 체크포인트를 안내하고 교통사고 위험을 감소시키자는 취지로 마련됐다.

캠페인은 KB손해보험 다이렉트 블로그를 통해 참여가 가능하다.

장거리 운전 필수 체크포인트4가지(▲타이어 점검 ▲오일 냉각수 점검 ▲배터리 점검 ▲전조등, 후진등, 방향지시등 등 등화장치 점검)중 하나 이상을 점검한 후 인증사진을 댓글로 남기면 추첨을 통해 2000원 상당의 편의점 상품권을 총 2022명에게 지급한다.

KB손해보험 다이렉트 본부장 박영식 전무는 “장거리 이동이 많은 설 연휴기간 동안 고객들의 안전 운전에 조금이나마 도움이 되고자 이번 캠페인을 기획하게 됐다”며 “앞으로도KB손해보험 다이렉트는 보다 안전한 운전 문화 조성을 위해 꾸준한 관심을 가지고 노력하겠다”고 말했다.

