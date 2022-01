[포토] 고양시 찾은 이재명 매타버스

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 26일 경기도 화정역 문화광장에서 열린 '매타버스 고양, 민심속으로!' 행사에 참석, 즉흥연설을 하고 있다.

이 후보는 이날 연설에서 “우리는 너무 기울어진 운동장에 있다”며 윤석열 국민의힘 후보를 겨냥해 “저는 없는 사실까지 만들어 공격당하고 의심받는데 상대는 있는 사실조차도 다 묻힌다”며 지지자들을 향해 “여러분이 손가락과 입으로 행동해 달라”고 말했다.

이 후보는 "댓글이라도 하나 쓰고 공감이라도 하나 눌러 달라 .커뮤니티에 글 쓰고 카톡이라도 보내서 진실이 알려져야 정의로운 사회가 된다"며 "여러분이 그걸 알려야 한다"고 주장했다.

이어 "손가락으로 입으로 행동해주시길 바란다"고 덧붙였다.

