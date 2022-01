이찬희 신임 삼성 준법위원장 "올바른 지배구조 방안 권고하겠다"(종합)

다음달 5일 출범하는 삼성 준법감시위원회 2기

"무노조 경영폐기 과정서 인권이 침해되는 위법 발생하지 않도록 할 것"

[아시아경제 박선미 기자, 이혜영 기자] “준법경영문화가 기업 내부에 뿌리 깊게 정착하는데 최선을 다하겠다. 올바른 지배구조 방안에 대한 권고도 준법위가 하겠다."

다음달 5일 출범을 앞둔 삼성의 준법·윤리 경영을 위한 독립기관, 준법감시위원회(준법위)가 위원회 구성을 완료하고 2기 체제를 본격화했다. 인권을 우선하는 준법경영 확립과 지배구조 개선에 업무 초점을 맞춘다는 계획이다.

이찬희 신임 준법위원장은 이날 열린 기자간담회에서 "인권우선경영, 공정하고 투명한 경영, 지배구조개선 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확립 원칙하에 추진 과제를 선정할 것"이라고 밝혔다.

특히 삼성 지배구조와 관련, 삼성이 도약하기 위해 반드시 해결해야 할 과제라고 전제했다. 그는 "거시적인 관점에서 신중하게 추진하되, 구체적인 방식에 대해서는 외부 전문가 조언과 내부 구성원의 의견을 모아 합리적인 해결책을 제시하겠다"고 말했다. 노조 이슈에 대해서는 "무노조 경영폐기 과정에서 인권이 침해되는 위법이 발생하지 않도록 할 것"이라고 덧붙였다.

대국민 사과·무노조 경영 폐기·4세 경영 승계 포기 등 성과를 낸 1기에 이어 다음달 출범하는 2기는 앞으로 삼성그룹의 지배구조 개선안 마련과 그룹 차원의 컨트롤타워 재편 등 굵직한 과제를 이끌어 가며 기업의 투명성을 한층 높이는 데 집중할 전망이다.

삼성 준법위는 이재용 부회장의 ‘국정농단 사건’ 파기환송심 재판부가 삼성 내부 준법감시제도 마련 등을 주문한 것을 계기로 2020년 2월 출범했다. 준법위는 외형상 삼성의 지시를 받지 않는 독립조직으로 삼성전자와 ▲삼성물산 ▲삼성SDI ▲삼성전기 ▲삼성SDS ▲삼성생명 ▲삼성화재 등 7개 주요 계열사가 협약사로 참여하며 준법위의 감시를 받고 있다.

다음달 출범하는 2기, 당면한 과제는?

당면한 과제로는 지배구조 개선이 꼽힌다.

준법위 출범 이후 석달 만에 이 부회장이 ‘4세 경영승계 포기’를 선언하면서 삼성이 오너체제가 아닌 전문경영인이 이끄는 집단 지배체제 등을 포함한 지배구조 개편을 해야 한다는 목소리가 꾸준히 제기돼왔다. 이 위원장을 중심으로 한 새 준법위는 현재 보스팅컨설팅그룹(BCG)을 통해 수행 중인 지배구조 개선 등 컨설팅 결과가 나오는대로 이에 대한 분석 작업에 돌입할 예정이다. 컨설팅 결과를 기반으로 삼성의 지배구조 개편을 진행할 구체적인 윤곽을 마련하고 세부 방안을 마련하는 게 2기의 주요 업무 과제로 꼽히고 있다. 이 위원장은 "국민들이 바라보기에 올바르지 않는 지배구조에 대한 개선을 2기에서 추진하고자 한다"며 "올바른 지배구조 방안에 대한 권고를 준법위가 하겠다"고 말했다.

2기 준법위가 자율성과 독립성에 대한 한계를 얼마나 극복할 수 있을 지도 숙제다. 준법위의 업무와 권한은 기본적으로 준법위에 참여하는 삼성 계열사 이사회가 만든 협약에 따른다. 계열사 이사회가 준법위의 탄생부터 성장·발전·소멸까지 사실상 모든 것을 정하고 업무와 권한, 예산까지 결정하는 시스템인 만큼 준법위의 자율성·독립성이 총수의 의지에 따라 침해될 수 있다는 점이 문제점으로 지적돼왔다. 이 위원장은 "어떠한 압박에도 흔들리지 않고 위원회의 독립성과 자율성을 지키겠다"고 약속했다.

이 위원장은 삼성전자를 포함한 삼성 주요 계열사 7곳만 준법위와 협약을 맺고 있는데 대해 추가 확장 가능성은 일축했다. 현재 위원회 구성과 인력으로 나머지 계열사까지 확대하는건 무리라는 것이다.

한편 2기 준법위에는 권익환 전 서울남부지검장을 비롯해 홍은주 한양사이버대 교수, 윤성혜 전 경기 하남경찰서장이 새로 영입됐다. 성인희·원숙연·김우진 등 세 명의 기존 위원이 함께하는 1 위원장, 6 위원 체제로 준법위 참여사들의 최종 의결 절차를 거친 뒤 본격 활동에 나설 방침이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr이혜영 기자 hey@asiae.co.kr