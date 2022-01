중기부, '디지털커머스 전문기관' 신규 모집

[아시아경제 최동현 기자] 중소벤처기업부와 중소기업유통센터가 디지털 기술·인프라를 기반으로 소상공인의 마케팅 콘텐츠 실습·제작부터 전자상거래(e-커머스) 채널 입점까지 종합 지원하는 전문기관을 모집한다고 26일 밝혔다.

올해로 3년째를 맞이하는 '디지털커머스 전문기관' 운영 사업은 지난해까지 서울(3), 부산(1), 대구(1), 전주(1) 등 총 6개 기업(기관)을 선정했다. 코로나19의 어려움 속에서도 총 2787명(7705개 제품)에 달하는 소상공인의 ▲디지털 콘텐츠 제작?홍보 ▲라이브커머스 활용 ▲전자상거래채널 입점 등 디지털?온라인 전환을 지원했다.

올해 '디지털커머스 전문기관' 주요 운영방향은 ▲민간 주도 ▲성과확산 ▲지역 확대 등이다. 2개소를 추가로 선정해 소상공인 디지털·온라인 전환의 성공 방정식을 지역 현장까지 확산해 나갈 방침이다.

전문기관은 최대 10억원을 지원받아(자부담 20%) 디지털·온라인 인프라(공간, 장비 등) 및 운영 프로그램을 구성하고 소상공인의 온라인 시장진출 전 과정을 연계 지원한다.

이번 사업에 참여하기 위해서는 방송 스튜디오 및 편집실, 교육실, 공유 사무실 등을 갖춰야 한다. 사업에 선정된 전문기관은 연간 소상공인 500개사(1000개 제품) 이상을 지원해야 한다.

이하녕 중기부 온라인경제추진단장은 "디지털커머스 전문기관이 소상공인과 함께 성장하면서 코로나19 위기 극복과 새도약을 뒷받침하는 성공 디딤돌로 자리매김 하겠다"고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr