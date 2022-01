내달 9일 갤럭시 S22 언팩…글로벌 1위 탈환 총력전

삼성 뉴스룸·홈피서 관람

"혁신 기준 다시 쓰겠다" 포부



S22 일반·플러스·울트라 세 모델

노트 계승 울트라는 S펜 기대

트리플 카메라·친환경 소재



작년 4분기 애플에 내준 1위

탈환 위한 절치부심 결과물

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자가 플래그십 스마트폰 S22 시리즈의 ‘갤럭시 언팩(신제품 공개)’ 초대장을 배포했다. 삼성전자는 지난해 폴더블 스마트폰 시장 선점에 성공했지만 애플에 4분기 글로벌 시장점유율 1위 자리를 넘겨준바 있다. S22 시리즈에는 약 1000만명의 수요가 있는 것으로 관측되는 ‘갤럭시 노트’를 계승한 S22 울트라가 포함돼 삼성전자가 다시 1위 자리를 되찾을지 기대를 모으고 있다.

삼성의 자신감 "기존 규칙 깬다"

삼성전자는 26일 동영상 초대장을 통해 2월 9일 한국시간 밤 12시(미국 동부시간 2월 9일 오전 10시)에 언팩 행사를 온라인으로 개최한다는 방침을 공식 발표했다. 일반 소비자들도 삼성전자 뉴스룸과 삼성전자 홈페이지에서 볼 수 있다.

삼성은 초대장에서 "기존의 규칙을 깨고 차세대 모바일 경험의 표준을 제시할 갤럭시 S 시리즈를 공개한다"고 덧붙였다. 앞서 노태문 삼성전자 MX사업부장(사장) 역시 지난 21일 삼성 뉴스룸 기고를 통해 "갤럭시의 새 역사를 쓰겠다"며 "혁신의 기준을 다시 써 내려가고자 한다"고 밝혔다. 같은 날 15초 분량의 ‘삼성 갤럭시 신제품 공개’라는 제목의 티저 영상도 삼성 공식 유튜브 계정을 통해 공개됐다.

노트 시리즈 S22가 계승

S22 시리즈는 화면 크기에 따라 기본·플러스·울트라 등 세 모델로 출시될 전망이다. 특히 울트라 모델의 경우 과거 갤럭시 노트 시리즈를 계승해 S펜을 내장할 것으로 기대된다. 기기 사양도 고도화됐다. ‘스마트폰 두뇌’에 빗대지는 AP(애플리케이션 프로세서)는 판매 지역에 따라 퀄컴(스냅드래곤) 혹은 삼성(엑시노스) 제품을 병행 적용할 계획이다. 이미지 센서는 삼성 ‘아이소셀 GN5’이다. 카메라는 5000만화소 메인, 1200만화소 초광각, 3배 줌이 가능한 1000만화소 망원 등 트리플 카메라가 탑재될 전망이다. 노태문 사장은 "사용자들은 야간에도 밝고 선명한 사진과 영상을 자신 있게 촬영할 수 있으며 강력한 배터리와 실행 속도, 유용한 기능들을 마음껏 즐길 수 있게 될 것"이라고 전했다. 소재 역시 작년 8월 발표된 ‘지구를 위한 갤럭시’ 비전에 따라 S22 시리즈도 친환경적인 형태가 될 것으로 관측된다.

1위 탈환 목표

삼성전자 입장에서 이번 S22 시리즈가 지니는 의미도 남다르다. 애플이 5G 스마트폰을 본격 양산하면서 글로벌 스마트폰 시장 내 경쟁도 치열해졌기 때문이다. 시장조사기관 카날리스에 따르면 삼성전자는 작년 4분기 점유율 20%로 애플(22%)에 2%포인트 격차로 다시 1위를 내줬다. 작년 1분기 처음 1위를 탈환한 후 3분기 만에 다시 왕관을 내준 것이다. 애플은 작년 아이폰13 수신 오류 결함 등에도 불구하고 단일 해 기준 가장 많은 스마트폰을 판매한 것으로 알려졌다. 카운터포인트리서치는 "지난해 애플은 창사 이래 연간 기준 가장 많은 스마트폰을 판매했다"고 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr