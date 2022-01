尹 지지율, 40% 넘어서…리얼미터 "尹 44.7% 李 35.6%, 安 9.8%"

윤석열 지지율 5.5%p 상승 이재명 지지율 1.3%p 하락

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 지지율 상승세가 가파르다. 차기 대선주자 지지도에서 이재명 더불어민주당 대선후보를 제치고 오차범위 바깥에서 앞서는 여론조사가 나왔다.

YTN방송이 리얼미터에 의뢰해 24~25일 전국 18세 이상 성인 남녀 1018명을 대상으로 진행한 여론조사(자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 3.1%포인트)에 따르면 윤 후보 지지율은 지난번 조사(10~11일 조사)보다 5.5%포인트 상승한 44.7%를 기록했다. 반면 이 후보 지지율은 1.3%포인트 하락한 35.6%에 그쳤다. 안철수 국민의힘 대선후보는 2.4%포인트 떨어진 9.8%, 심상정 정의당 대선후보는 0.9%포인트 하락한 3.9%포인트, 김동연 새로운물결 대표는 0.8%포인트 내린 0.3%를 각각 기록했다.

윤 후보는 40대와 50대를 제외한 모든 세대에서 이 후보보다 지지율이 높았다. 20대에서 윤 후보 53.0% 이 후보 20.0%, 30대에서 윤 후보 39.9% 이 후보 34.4%, 60대 이상 윤 후보 55.2% 이 후보 28.4%로 나타났다. 40대는 이 후보 53.2% 윤 후보 27.8%, 50대는 이 후보 41.3%, 윤 후보 41.3%로 각각 조사됐다.

지역별로 살펴봐도 윤 후보가 호남과 제주를 제외한 모든 지역에서 우세한 것으로 조사됐다.

당선 가능성을 묻는 여론조사에서도 윤 후보는 48.4%를 기록했다. 이 후보는 42.4%, 안 후보는 3.9%, 심 후보는 1.2%, 김 후보는 0.3%로 각각 조사됐다.

자세한 여론조사 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

