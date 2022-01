[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군내 코로나19 확진자가 100명을 넘어섰다. 지난해 12월 군내 첫 오미크론 유입사례가 발견 이후 한달 만이며, 군내 코로나19 확진자가 처음 발생한 2020년 2월 이후 2년만이다.

26일 군 당국에 따르면 이날 군내 코로나 19에 확진된 장병은 160명이다. 확진자들은 육군 부대와 해병대, 공군, 국방부 직할부대 등에서 산발적으로 나왔으며 한정된 공간에서 근무하는 해군 함정장병들도 다수가 포함되어 있다.

