BC카드, '로스트아크' 전용 PLCC 발급 개시

게임머니 충전 시 10% 청구할인

[아시아경제 유제훈 기자] BC카드는 스마일게이트알피지와 국내 대표 MMORPG '로스트아크' 전용 상업자 표시 신용카드(PLCC)의 발급을 개시했다고 26일 밝혔다.

로스트아크 카드는 게임 유저들이 선호하는 '모코코', '웨이' 등 게임 내 인기 캐릭터를 활용해 총 8종의 디자인으로 출시되며, 게임 뿐 아니라 실생활에서도 끊김 없이 누릴 수 있는 혜택이 탑재됐다.

먼저 로스트아크에서 각종 유료 상품 및 아이템을 구매하는데 필요한 게임머니인 로열크리스탈을 해당 카드로 충전 시 10% 청구할인 혜택(월 최대 2만5000원).을 제공한다.

또 무조건 할인을 선호하는 최근 고객 트렌드에 맞춰 BC카드의 국내 가맹점과 더불어 해외 가맹점에서도 전월실적 조건 없이 결제금액의 0.5% 청구할인 혜택을 기본 제공한다. 국내 온라인 가맹점의 경우 1.5% 청구할인 혜택을 부여한다.

한편 양사는 로스트아크 카드 발급 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 진행한다. 먼저 로스트아크 카드를 발급 받는 고객 중 선착순 5000명에게는 로스트아크 게임 내 카드형 아이템을 모티브로 한 한정판 굿즈를 제공한다. 선착순에 들지 못한 고객에게는 연회비 100% 캐시백 혜택을 준다.

아울러 발급 개시일로부터 직전 6개월 간 BC바로카드 결제 이력이 없는 고객이 2월 28일까지 로스트아크 카드로 로열크리스탈을 누적 5만원 이상 충전할 경우 5만원 캐시백 혜택을 준다. 누적 10만원 이상 충전하는 고객에게는 전용 아이템 패키지를 수령할 수 있는 쿠폰을 제공한다.

게임 내에서도 로스트아크 카드 출시를 기념하는 이벤트가 진행된다. 다음달 9일까지 게임 내 별도 구현된 이벤트 공간에서 NPC가 부여하는 퀘스트를 수행하면 특별 아이템 등 다양한 보상을 제공한다. 로스트아크 카드 발급 여부와 관계 없이 유저라면 누구나 참여할 수 있다.

박주학 BC카드 상품개발팀장은 "로스트아크 카드를 통해 모험가들이 게임은 물론 현실에서도 ‘끊김 없이’ 만족스러운 결제서비스를 경험하길 바란다"며 "앞으로도 양사의 데이터 기술력과 적극적인 협업을 바탕으로 고객 경험을 지속적으로 혁신할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr