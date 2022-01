[아시아경제 임혜선 기자] 일진그룹의 첨단소재 사업 계열사 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 1,000 등락률 -0.89% 거래량 165,953 전일가 112,000 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가[e공시 눈에 띄네]코스피-1일코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄 close 는 17일 말레이시아 현지법인 'IMM테크놀로지'가 이차전지 핵심 소재 '일렉포일'(Elecfoil) 생산기지 증설을 위해 6000억원을 투자하기로 했다고 공시했다.

IMM테크놀로지는 2024년 말까지 3년간 말레이시아 사라왁주 쿠칭의 사마자야 자유무역지구 내 일렉포일 생산기지에 총 6000억원을 투입할 계획이다. 일렉포일은 황산구리 용액을 전기 분해해 만드는 10㎛(마이크로미터·100만분의 1m) 이하 두께의 박막으로, 대형 이차전지의 음극 집전체에 들어가는 핵심 소재다. 이번 투자에 따라 IMM테크놀로지의 일렉포일 생산능력은 기존 연간 4만t에서 9만t으로 늘어나게 된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr