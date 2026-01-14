본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]롯데에너지머티리얼즈, "AI용 고부가 회로박 중심 역량 강화" 소식에 강세

장효원기자

입력2026.01.14 13:37

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]롯데에너지머티리얼즈, "AI용 고부가 회로박 중심 역량 강화" 소식에 강세
AD
원본보기 아이콘

롯데에너지머티리얼즈 가 강세다. 인공지능(AI)용 고부가 회로박 수요 급증에 대응하기 위해 설비 전환에 나선다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


14일 오후 1시36분 기준 롯데에너지머티리얼즈는 전일 대비 11.38% 상승한 3만4250원에 거래되고 있다.

이날 업계에 따르면 롯데에너지머티리얼즈는 김연섭 대표이사를 포함한 국내외 주요 임직원이 참석하는 2026 상반기 글로벌 전략회의를 13~14일 양일간 전북 익산공장에서 개최했다. 이번 회의에서는 사업별 경쟁력 제고를 위한 역량 강화와 핵심 이슈의 심도 있는 토의를 위해 회로박 사업과 전지박 사업을 일자별로 각각 발표와 토론을 진행하며 사업 계획을 공유했다.


회의 1일차는 고부가 회로박 사업 중심으로 신속한 사업 전환을 추진하고 있는 익산공장의 글로벌 톱티어(Top-tier) 달성을 위한 경쟁력 확보 방안 등을 논의했다. 국내 유일 회로박 생산기지인 익산공장은 빅테크 기업들의 인공지능(AI)용 고부가 회로박 수요 급증으로, '속도'와 '실행력'을 통해 글로벌 밸류체인에 조속히 안착한다는 방침으로 현재 진행 중인 고객사 승인 조기 완료 및 신속한 품질 안정화와 설비 규모 확대로 고객사의 신뢰를 확보할 예정이다.


이를 위해 롯데에너지머티리얼즈는 국내 익산 공장의 전지박 라인 생산능력 약 2만t을 모두 회로박 라인으로 전환할 예정이다. 라인 전환 이후 국내외 고객사들로부터 제품 승인이 완료되면 AI용 고부가 회로박 판매량은 본격적으로 늘어나는 원년이 될 것이라고 전망했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가' 신청 "쿠팡에 무슨 일이"…한 달 새 5000명 넘게 '휴가'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

작년 11월 시중 통화량 1.9조 줄었다…8개월 만에 하락 전환

새로운 이슈 보기