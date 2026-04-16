배터리 관련 업체 중에 목표가 높아진 이 회사 [클릭 e종목]

롯데에너지머티리얼즈, 목표가 6만1000원

"영업손실 축소…시장 전망치 상회"

흥국증권은 16일 롯데에너지머티리얼즈 롯데에너지머티리얼즈 close 증권정보 020150 KOSPI 현재가 46,200 전일대비 200 등락률 +0.43% 거래량 244,624 전일가 46,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"롯데에너지머티, AI 회로박·ESS 중심 고성장…목표가 ↑" [특징주]롯데에너지머티리얼즈, "AI용 고부가 회로박 중심 역량 강화" 소식에 강세 롯데에너지머티, 글로벌 전략회의…구조적 전환으로 재도약 발판 마련 전 종목 시세 보기 의 동박 판매량 증가 전망을 반영해 목표주가를 6만1000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

정진수 흥국증권 연구원은 보고서에서 "신규 공급 효과를 통해 동박 판매량이 연내 점진적으로 증가할 전망"이라며 이같이 밝혔다.

롯데에너지머티리얼즈의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 10.6% 증가한 1747억원, 영업손실은 202억원으로 적자폭을 줄일 것으로 내다봤다. 시장 예상치인 영업손실 257억원을 상회하는 수치다. 정 연구원은 "전방 수요 정체가 지속되고 있지만 환율 및 판가 상승 효과를 통해 영업손실 폭은 축소됐다"고 설명했다.

소재 부문에서 전체 동박 판매량은 전분기 대비 1.1% 성장해 전지박·회로박 모두 전분기와 비슷한 수준일 것으로 추정된다. 건설 부문에서는 비수기 영향 속 국내 건설경기의 침체 여파로 매출액이 전분기 대비 5.1% 감소할 것으로 점쳐진다.

다만 신규 공급이 하반기부터 동박 판매량을 끌어올릴 것이란 전망이다. 정 연구원은 "2분기 말부터 중국 배터리셀사향 전지박 출하가 시작되며, 북미 고객사향 ESS용 전지박도 하반기 중 공급이 가능할 것으로 예상된다"며 "회로박은 국내 공장 생산라인이 전환되는 하반기부터 HVLP 3~4급 하이엔드 동박 공급이 시작돼 전사 수익성 개선에 기여할 전망"이라고 전했다. 이같은 신규 공급을 통해 4분기 동박 출하량은 1분기의 2배 이상까지 확대될 것으로 예상했다.

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정 연구원은 "향후 고부가 회로박 제품 판매 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선 효과가 밸류에이션 상향 근거를 뒷받침할 것으로 판단한다"고 덧붙였다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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