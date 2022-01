인터컨티넨탈, 명절 앞두고 '팸잼족' 위한 패밀리 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 설 명절과 겨울 방학 시즌을 맞아 가족과 함께 시간을 보내고 싶은 '팸잼'(Fam-Zam)족을 위해 조식 뷔페와 함께 다양한 즐길 거리를 제공하는 '윈터 패밀리 패키지'를 2월 말까지 선보인다고 17일 밝혔다.

'팸잼'이란 가족(Family)과 재미(Zam)의 합성어로, 코로나19로 가족과 함께 하는 시간이 늘어나면서 이 시간을 재미있게 지내고자 하는 소비 심리를 의미한다.

윈터 패밀리 패키지는 객실 1박과 가족 3인(성인 2인, 만 12세 이하 어린이 1인)의 그랜드키친 조식 뷔페 혜택을 제공한다. 객실은 클래식룸과 주니어 스위트룸 중 선택 가능하다. 객실에는 3인이 투숙해도 불편함이 없도록 엑스트라 베드를 무료로 제공한다. 호캉스의 추억을 특별하게 기억할 수 있는 '코닥 미니샷2 레트로 폴라로이드 카메라' 1대도 대여해준다.

추운 겨울 밖으로 나가지 않아도 되는 실내 파르나스몰과 스타필드 코엑스몰에서의 다양한 혜택도 포함됐다. 파르나스몰에 입점된 배스킨라빈스 플래그십 스토어에서 100가지 맛 중 선택 가능한 핸드팩 아이스크림(파인트) 교환권 1매, 아이와 함께 체험하기 좋은 코엑스 아쿠아리움 티켓 2매를 패키지 선물로 제공한다.

호텔을 상징하는 아이베어(I-Bear)를 캐릭터화해 만든 시그니처 아이베어 기프트 세트도 제공된다. 코듀로이 아이베어 인형과 미니 사이즈 키링, 휴대폰 그립톡, 다이어리 꾸미기용 스티커와 엽서 등 자체 브랜드(PB) 아이템이 포함됐다. 25m 길이의 실내 수영장과 메트로폴리탄 피트니스 클럽도 이용할 수 있다.

호텔 관계자는 "이번 패키지는 호텔 예약만으로도 호캉스와 함께 놀거리가 마련돼 가족과 시간을 보낼 수 있다는 점에서 팸잼족의 관심이 클 것으로 보인다"며 "객실에서 시청 가능한 OTT 서비스도 꼭 경험해보길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr