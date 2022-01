중부지방과 일부 내륙에 한파특보가 발표된 17일 인천 강화군 동막해수욕장을 찾은 나들이객들이 얼음으로 뒤덮힌 해변가를 거닐고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

