'이제는 세로형이 대세'…스마트폰 따라가는 카드

[아시아경제 오현길 기자] 지난해 신규 출시된 카드 10장 중 7장은 '가로형'이 아닌 '세로형' 디자인이었다.

카드고릴라는 작년 출시된 주요 카드 124종(신용 109종, 체크 15종)을 분석한 결과 87종(70.2%)이 세로형 플레이트였다고 17일 발표했다. 신용카드는 109종 중 78종(71.6%)이, 체크카드는 15종 중 9종(60%)이 세로형 카드였다.

작년 한해 동안 세로형 카드를 가장 많이 선보인 회사는 현대카드였다. 현대카드는 20종의 세로형 플레이트 상품을 내놨다. 신한카드와 롯데카드, KB국민카드가 각 10종의 세로형 카드를 출시하며 현대카드의 뒤를 이었다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "손 안에서 사용하기 편리한 세로형의 스마트폰이나 디지털 기기에 익숙한 MZ세대들을 고려한다면 앞으로 세로형 카드 출시는 선택이 아닌 필수가 될 가능성이 높다"고 말했다.

