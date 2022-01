과학치안 현장 적용 속도낼까…경찰 첫 ‘실용화촉진 시범사업’ 시행

치안 서비스 확충·치안산업 발전 기대

[아시아경제 이관주 기자] 과학치안 연구 성과를 실제 치안현장에서 활용할 수 있도록 개발하는 실용화 시범사업이 올해 처음으로 시작된다. 연구 개발이 차질 없이 이뤄지면 치안 서비스 확충은 물론 관련 산업 발전까지 ‘두 마리 토끼’를 잡을 수 있을 것으로 기대된다.

17일 경찰에 따르면 경찰청은 올해 과학기술정보통신부와 함께 ‘과학치안 공공연구성과 실용화 촉진 시범사업’을 시행한다. 이번 사업은 그간 원천기술에 머물러 있는 연구 결과를 실제 치안현장에 적용하는 기술로 개발하기 위해 마련됐다. 올해 정부출연금 30억원을 시작으로 2025년까지 총 290여억원이 투입될 계획이다.

시범사업은 크게 ▲단기 치안R&D 기술실용화 ▲기초·원천연구성과 치안분야 기술실용화 ▲과학치안 수요발굴 지원연구 등 크게 3가지 분야로 이뤄진다. 이 가운데 경찰이 가장 주목하는 부분은 기초·원천연구성과다. 현재까지 연구된 첨단 과학기술을 치안에 접목하는 사업인 만큼 치안 시스템의 변화와 치안산업 육성을 크게 확장할 수 있다는 기대 때문이다. 예를 들어 생리현상을 이용해 정확도가 떨어지는 기존 거짓말탐지기를 대신해 뇌파를 활용해 진위여부를 판별하는 검사기법을 개발할 수도 있고, 영상분석 기술을 기반으로 교통단속 장비·운영플랫폼을 새로 만들 수도 있다. 최첨단 ‘양자기술’을 활용해 보안 문제를 차단한 IP카메라 개발도 가능하다.

특히 학계·민간기업이 보유한 기술의 실용화를 지원하고, 개발이 완료되면 경찰이 활용하는 방식이라 개발 효율성을 높이고 치안 역량을 강화하는 기회로 삼을 수 있다는 점에서 주목받는다. 사업화가 완료되고 기술 경쟁력이 확보된다면 수출 등 ‘치안한류’ 확산에도 도움이 될 것으로 보인다. 경찰청 관계자는 “첨단기술을 적극적으로 치안현장에서 활용한다면 사회적 약자 보호 등 경찰 본연의 임무 수행에 큰 도움이 될 것”이라며 “시범사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

