미 남동부 강타한 겨울 폭풍…무더기 결항에 정전 피해

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 남동부 일대에 겨울 폭풍이 몰아치며 1200편 이상의 항공편이 결항되고 수십만 가구가 정전 피해를 입었다고 16일(현지시간) AP통신 등이 보도했다.

항공편 추적사이트인 플라이트어웨어에 따르면 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 샬럿 더글라스 국제공항에서만 이날 1200편 이상의 항공편이 취소됐다. 이는 일요일 예정된 항공편의 약 90% 수준이다.

노스캐롤라이나주 일부 카운티에서는 20~30센치미터에 달하는 폭설이 쌓였다. 주 중부 지역에서는 결빙으로 인한 사고도 잇따랐다.

노스캐롤라이나, 조지아, 사우스캐롤라이나, 플로리다주 일대에서는 이날 낮까지 26만가구 이상이 정전피해를 입었다. 특히 노스캐롤라이나주가 9만가구대로 가장 피해가 컸다. 이들 주 정부는 주 비상사태를 발령한 상태다.

플로리다 남서부에서는 토네이도가 발생해 이동식 주택 수십채가 무너졌다. 다만 이로 인한 부상이나 사망 관련 보고는 없었다고 AP통신은 덧붙였다.

이날 오후부터 오하이오와 펜실베니아 일부 지역에서는 15~33센치미터의 폭설이 쌓일 것으로 예상된다. 눈 구름의 이동으로 워싱턴DC, 뉴욕, 뉴저지 등으로 피해가 확산할 수 있다는 분석도 나오고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr