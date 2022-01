영하의 날씨가 이어지고 있는 14일 서울 여의도 63스퀘어전망대에서 바라본 도심에 미세먼지 없는 맑은 하늘이 펼쳐져 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.