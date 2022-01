하나銀, '하나 합' 이용시 최대 3만 하나머니 지급

[아시아경제 이광호 기자]하나금융그룹은 그룹 통합 마이데이터 서비스 '하나 합' 이용 고객을 대상으로 해외주식 및 최대 3만 하나머니 증정 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.

하나 합은 하나원큐(하나은행), 원큐프로(하나금융투자), 원큐페이(하나카드)에서 각사 강점에 특화된 컨텐츠를 제공하는 마이데이터 기반 자산관리 서비스이다. 이번 이벤트는 이달 말까지 서비스 가입 후 자산 연결을 완료한 모든 손님께 해외주식응모 기회를 부여하고 커피 쿠폰을 증정하기로 했다.

하나금융그룹은 하나 합 이용 손님 중 50명을 추첨해 넷플릭스, 메타플랫폼스, 마이크로소프트, 애플 등 MZ세대가 관심을 갖는 인기 해외주식 1주를 제공키로 했다. 3개사(은행·금투·카드)의 하나 합 서비스에 자산 연결을 모두 완료시 해외주식 당첨 확률이 높아진다. 또한 자산 연결 관계사 수에 따라 '커피 쿠폰→치킨&콜라→3만 하나머니' 순으로 이벤트 선물을 업그레이드를 할 수 있다.

황보현우 하나금융지주 그룹데이터총괄 상무는 "다른 금융그룹과 달리 계열사 공동으로 마이데이터 사업을 추진해오고 있는 만큼, 그룹 차원의 특화 상품 개발과 마케팅에 힘을 모아 차별화 된 자산관리 및 생활금융 서비스를 선보일 계획"이라고 말했다.

