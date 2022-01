김부겸 국무총리가 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 있다. 정부는 내달 6일까지 3주간 사적모임 제한 인원을 6인으로 완화하되 식당·카페의 영업시간은 오후 9시까지로 유지하는 사회적 거리두기 조치를 확정했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.