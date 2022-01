[아시아경제 이승진 기자] 오뚜기가 로제소스에 치즈를 더한 ‘치즈로제파스타 라면’을 출시했다고 14일 밝혔다.

‘치즈로제파스타 라면’은 라면과 액체스프와 건더기스프, 리얼치즈소스 등으로 구성됐다. 이 중 체다치즈를 사용한 ‘리얼치즈소스’는 오뚜기의 레토르트 기술과 유화 노하우를 활용해 만든 액상치즈소스로, 풍부한 치즈 맛이 특징이다.

오뚜기 관계자는 “부드럽고 고소한 로제소스와 진한 치즈가 조화를 이루는 ‘치즈로제파스타 라면’은 색다른 맛을 선호하는 소비자들로부터 큰 호응을 얻을 것으로 보인다”며 “그간 쌓아온 오뚜기의 기술력과 노하우를 활용해 앞으로도 소비자들의 다양한 입맛을 반영한 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

