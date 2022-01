'제재-도발'반복하는 北美, '강대강' 대치 우려

[아시아경제 유인호 기자, 이지은 기자] 북한이 미국의 제재 조치와 관련해 "대결적 자세"라며 추가적인 도발을 시사했다.

반면 미국은 "북한 행동의 일부는 관심을 끌려고 노력하는 것"이라며 여전히 대화 가능성을 열어놓고 있다.

북한 외무성은 14일 대변인 명의 담화를 통해 "미국이 기어코 이런 식의 대결적인 자세를 취해나간다면 우리는 더욱 강력하고도 분명하게 반응하지 않을 수 없다"며 경고했다. 미국이 지난 12일(현지시간) 미사일 개발 프로그램 구매와 관련된 북한 국적자 6명에 대한 제재를 가한 것을 두고 추가 대응을 시사한 것이다.

외무성은 "최근 우리가 진행한 신형무기 개발 사업은 국가방위력을 현대화하기 위한 활동일 뿐, 특정한 나라나 세력을 겨냥한 것이 아니며 그로 하여 주변 나라들의 안전에 위해를 끼친 것도 전혀 없다"고 주장했다.

이어 "그럼에도 미국은 해당 활동을 유엔(UN) 안전보장이사회(안보리)에 끌고가 비난소동을 벌이다 못해 단독 제재까지 발동하면서 정세를 의도적으로 격화시키고 있다"며 "현 미 행정부가 말로는 외교와 대화를 떠들지만 대조선 고립 압살정책에 집요하게 매달리고 있다는 것을 보여준다"고 비난했다.

북한의 새해 미사일 발사에 미국이 제재로 대응하고 북한이 이에 다시 반발하면서 당분간 북·미관계는 ‘강대강’ 구도로 흐를 공산이 커졌다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "북한은 ‘강대강, 선대선 원칙’을 대미 관계의 원칙으로 제시한 바 있기 때문에 미국의 언행 수위에 따라 맞대응하는 방식을 고수할 것"이라고 전망했다.

단 북한이 외무성 담화 방식을 선택하는 등 일종의 수위 조절을 하고 있어 대화의 여지는 열려 있는 것으로 보인다.

토니 블링컨 미국 국무부 장관도 13일 MSNBC 방송에 출연해 "안정을 해치고 유엔 안보리 결의 전체에 위배된다"고 비판하면서도 "북한 행동의 일부는 관심을 끌려고 노력하는 것"이라며 적대적 의도가 없음을 명확히 했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr