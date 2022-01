왕이 "아프리카의 뿔 지역특사 임명할 것"

[아시아경제 조현의 기자] 동아프리카를 순방 중인 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 해당 지역인 '아프리카의 뿔' 담당 특사를 임명할 것이라고 밝혔다.

6일(현지시간) 주요 외신에 따르면 왕 부장은 이날 케냐 몸바사에서 카운터파트인 레이첼 오마모 외교장관과 기자회견에서 "중국은 아프리카의 뿔 지역의 안보 문제를 극복하는 노력을 지원할 것"이라며 이같이 밝혔다.

아프리카의 뿔은 대륙 동쪽 끝에 코뿔소 뿔처럼 뾰족 튀어나온 지역으로, 소말리아 반도를 일컫는다. 한반도 면적의 9배쯤 되는 200만㎢에 소말리아, 에리트레아, 지부티, 에티오피아, 케냐 등이 자리하고 있다.

케냐는 인접한 에티오피아의 티그라이 내전을 중단하기 위한 외교적 노력에 적극적이다.

전날 새해 첫 해외 순방지로 에리트레아를 방문한 왕 부장은 이사이아스 아페웨르키 대통령과 만나 "에리트레아가 외부 간섭과 일방적 제재에 반대한다는 것을 확고히 지지할 것"이라고 말했다. 에리트레아는 티그라이 내전에 개입해 미국의 제재를 받고 있다. 이어"중국 기업의 적극적인 에리트레아 개발 참여를 독려할 것"이라고 덧붙였다.

이에 아페웨르키 대통령은 "에리트레아는 중국의 주권과 독립을 굳게 지지하고 존중하고 있다"면서 "중국의 발전 경험을 벤치마킹해 인프라, 광물자원, 농업, 인적자원 등 각 분야의 협력을 심화하기를 기대하고 있다"고 화답했다.

왕 부장은 오스만 살레 외교장관과 만나 전략적 동반자 관계와 중-아프리카 협력 포럼의 틀 안에서 실무 협력을 활성화하는 내용의 공동성명에 서명했다.

AFP통신은 "왕 부장이 에리트레아 방문을 마친 뒤 5일 늦게 케냐의 인도양 항구도시 몸바사에 도착했다"고 전했다.

그는 이날 케냐에서 중국이 자금을 지원한 인프라 프로젝트를 시찰하고 우후루 케냐타 케냐 대통령과 경제 협력 방안을 논의할 예정이다. 중국은 몸바사 항구에 더 큰 유조선이 정박할 수 있도록 3억5300만 달러(약 4245억 원) 규모의 새 터미널을 짓고 있다.

중국은 케냐에 세계은행(WB) 다음으로 많은 신용을 제공하고 있다. 2017년 몸바사에서 개통한 철도는 중국이 50억 달러를 공사에 빌려줬으며 이는 케냐 독립 후 가장 값비싼 인프라 프로젝트였다.

중국은 그러나 고리의 차관으로 케냐를 비롯해 아프리카에 감당할 수 없는 '채무의 덫'을 놓고 있다는 서구의 비판을 의식해, 최근 아프리카 인프라 투자에서 교역 강화 쪽으로 무게중심을 옮기고 있다고 주요 외신이 전했다.

케냐 외교부는 왕 부장의 방문을 '역사적'이라고 부르면서 안보, 보건, 기후변화, 녹색 기술 이전 등을 논의하고 새로운 양자 협정이 서명될 것이라고 말했다.

왕 부장은 이후 인도양 섬나라 코모로를 끝으로 아프리카 순방을 마무리하고, 인도양의 남아시아 국가 몰디브와 스리랑카까지 일대일로 연결 거점을 차례로 찾을 예정이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr