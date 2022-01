금감원, 1880억 횡령 오스템임플란트 회계감리 검토

[아시아경제 박지환 기자] 금융당국이 1880억원 규모 횡령 사건이 발생한 오스템임플란트에 대해 회계 감리 착수 여부를 검토하기로 했다.

6일 금융당국에 따르면 금융감독원은 오스템임플란트 횡령 사건 관련 금액 등이 경찰 수사를 통해 확정되고 재무제표가 수정되면 금감원은 회계 감리 착수 여부를 검토할 계획이다.

현재 회사 측이 횡령 사실을 추후에 인지했기 때문에 감리 착수 여부 검토는 과거 재무제표 정정이나 수정된 부분을 우선 모니터링한 후 가능할 것으로 전해졌다.

만약 수정 공시가 이뤄지지 않는다 해도 사건의 사회적 파장을 고려해 오는 3월 감사보고서가 나오는 과정에 대해 모니터링 하고 심사 결과 문제가 있다면 감리 전환해 들여다볼 것으로 파악된다.

다만 현재까지는 수사가 진행 중인 상황이어서 회사의 재무제표 공시 또는 수정 공시가 있기 전까지는 금감원이 개입에 나설 가능성은 크지 않은 상태다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr