미중갈등 표출된 테슬라 中 신장 대리점 개설

[아시아경제 조현의 기자] 중국 정부와 관영 매체가 신장 위구르족 자치구에 매장을 연 미국 전기차 업체 테슬라에 경고 메시지를 보낸 미국 정부를 강하게 비판했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 테슬라의 신장 진출에 대한 미국 정객들의 비판에 대해 "신장에서 벌어지는 일을 못본 척해서는 안 된다고 미국 측이 발언한 것을 접했다"며 말했다.

그러면서 "신장에서의 강제노동설이 편견에 입각한 주장이라는 각국 언론 매체와 학자들의 글, 유엔 인권이사회에서 100개 가까운 나라들이 신장 관련 중국 정부 입장을 지지한 사실 등을 미국은 왜 못 본 척하느냐"고 반문했다.

젠 사키 백악관 대변인이 최근 테슬라의 신장 매장 개설과 관련해 "공공 및 민간 부문을 포함한 국제사회는 신장에서 벌어지고 있는 일에 대해 모른 척하면 안 된다"고 말한 데 대한 반격인 셈이다.

왕 대변인은 "미국이 신장과 관련한 거짓말을 만들어 내는 것은 세계인들로 하여금 인권을 보호한다는 그들 발언의 거짓된 면모를 제대로 인식하게 만들 뿐"이라고 주장했다.

환구시보는 이날 사설을 통해 신장 제품에 대한 원칙적 수입 금지 규정을 담은 미국 법률인 '위구르족 강제노동 금지법'에 대해 "거짓의 기초 위에 만든 악법"이라며 "중국에서 경영하는 다국적 기업이 준수해야 할 의무는 전혀 없다"고 지적했다.

그러면서 "테슬라의 경우 신장에 매장을 내고 차를 팔 뿐이며 소위 강제노동과는 전혀 관련이 없다"며 "테슬라가 법을 어겼기 때문이 아니라 신장을 억압하는 미국 정부 정책을 거스르는 역주행을 한 것 때문에 미국 정부의 비판을 받은 것"이라고 했다.

사설은 "미국이 동맹국은 물론 다국적 기업까지 양자택일로 내몰고 있다"며 "조류를 거스르는 미국의 패권 행위는 얼마나 더 오래 지속될 것인가"라고 덧붙였다.

젠 사키 백악관 대변인은 지난 4일(현지시간) 브리핑에서 중국 신장 지역에서 대리점을 연 테슬라와 관련한 입장을 질문받자 "한 기업의 구체적인 상황에 대해 말할 순 없지만 일반적으로 민간 부문은 신장에서 중국의 인권 유린과 종족 말살에 반대해야 한다고 본다"고 말했다.

앞서 조 바이든 미국 대통령은 지난달 23일 신장 지역에서 생산된 상품의 수입을 원칙적으로 금지하는 위구르족 강제노동 금지법(서명시점으로부터 6개월 후 발효)에 서명했다.

