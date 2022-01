오스템임플란트 "횡령 사건, 윗선 개입 사실 없어"

[아시아경제 박지환 기자] 오스템임플란트가 자금관리 담당 직원에 최근 발생한 1880억원 규모 횡령 사건에 대해 "자체 파악한 바로는 윗선의 개입은 없다"는 입장을 내놨다.

오스템임플란트는 6일 입장문을 통해 "이번 횡령 사고에서 사내 윗선의 개입이 있다는 억측과 추측성 소문이 나돌고 있어 이에 대한 정확한 사실관계와 시장에 정확한 정보를 제공하기 위해 당사의 입장을 알린다"며 이같이 밝혔다.

오스템임플란트는 "현재 당사가 자체 파악한 바로는 윗선의 개입은 없다"며 "현재 횡령직원의 신병이 확보됨에 따라 본격적인 경찰조사가 이뤄져 사실관계가 명확히 밝혀질 것"이라고 강조했다.

이어 "당사 회장은 이번 사고와 관련해 그 어떠한 개입이나 지시를 한 일이 전혀 없다"면서 "따라서 피의자의 일방적 주장 등에 근거한 사실이 아닌 내용이나 억측, 확대해석 등이 확산되지 않기를 당부드린다"고 덧붙였다.

그러면서 "회사는 피의자의 신병이 확보된 데 따라 경찰 수사에 적극적으로 협조하겠다"며 "횡령액 회수에 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

