벤처기업協 자체 개인투자조합 1호, 창업초기 회원사에 첫 투자

후속 사업 연계 통한 실질적 기업성장 지원

[아시아경제 김철현 기자] 벤처기업협회(회장 강삼권)는 벤처박스(대표 이선호)와 공동으로 운영하고 있는 'KOVA 개인투자조합 1호'가 첫 투자를 했다고 6일 밝혔다.

KOVA 개인투자조합은 선배 벤처기업인 등이 3년 이내 창업한 회원사에 엔젤투자자로 참여해 성장 가능성이 큰 후배기업을 발굴하고 협회 네트워크와 연계사업 지원을 통해 우수한 벤처기업으로 육성하는 것을 목표로 한다.

이번 시드투자를 집행한 회원사 2곳은 4륜차 배송대행 서비스 플랫폼 기업 다다익스(대표 박진우)와 부동산 단기 임대중개 플랫폼 기업 내방니방(대표 남근호)이다.

협회는 투자 이후에도 협회 인프라, 선배창업자 멘토링, 사업협력기회 제공 등 다양한 사업연계를 통해 성장할 수 있도록 지속적으로 지원해 나갈 예정이다. 또한 기업 간 네트워킹 확대, 창업지원 프로그램 등의 회원서비스 영역을 강화해 창업초기 회원사의 활동을 적극 지원할 방침이다.

홍석재 대표펀드매니저는 "앞으로도 창업초기 회원사를 대상으로 협회와 함께 성장 할 수 있는 기업에 투자해 지속적으로 성장 도우미 역할을 수행할 것"이라며 "올해 상반기에는 KOVA 개인투자조합 2호도 결성할 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr