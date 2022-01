[아시아경제 이민우 기자] 소마젠 소마젠 950200 | 코스닥 증권정보 현재가 8,820 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 275,565 전일가 8,820 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 소마젠, 美 모더나에 '유전체 분석' 공급 확대…"지난해 2배"[특징주] 오미크론 공포 낮아졌나…진단키트株 하루만에 하락전환[특징주]"미국 전역 진단 서비스" 소마젠…상한가 진입 close 은 미국 모더나와 14억원 상당의 '유전체 염기서열(Sequencing) 분석 서비스 공급계약'을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 2020년 매출액의 7.28%에 해당한다.

