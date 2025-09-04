소마젠 "미국 미제 성범죄 사건 해결 실마리 제공"

소마젠 소마젠 950200 | 코스닥 증권정보 현재가 3,905 전일대비 10 등락률 -0.26% 거래량 69,353 전일가 3,915 2025.09.04 13:28 기준 관련기사 소마젠, 마이클 J. 폭스 재단으로부터 97억원 규모 GP2 프로젝트 추가 수주[특징주]소마젠, 美 챈 저커버그 이니셔티브 재단 프로젝트 수주소마젠, 최신 글로벌 시퀀싱 플랫폼 UG100 구축…유전체 분석 '특화' 전 종목 시세 보기 close 은 자체 보유한 최첨단 유전체 분석 기술을 통해 38년간 미국 내 장기 미제 사건으로 남아 있던 성범죄자를 찾아내는데 기여했다고 4일 밝혔다.

해당 사건은 1987년 12월19일 미국 버지니아주 우드브리지 제퍼슨 데이비스 고속도로 13452번지에 위치한 셰브론 주유소에서 점원으로 일하고 있던 여성을 사건 용의자인 러셀 마루비오(Russell Marubbio)가 성폭행 범죄를 저지른 건이다. 38년간 미제 사건으로 남아 있었다.

2019년에 미해결 사건을 재조사하기 시작했다. 1987년에 피해자로부터 수집된 물적 증거 복구 키트(PERK)를 현대 DNA 검사를 위해 버지니아 법의학부(DFS)에 다시 제출했다. 해당 키트에서 용의자인 남성 DNA 프로필을 찾아낼 수 있었다.

또한 형사들은 유전 계보 분석을 위한 정보를 추출하기 위해 또 다른 증거(피해자의 속옷에서 얼룩을 잘라낸 것)를 마샬 대학교 법의학 센터로 보냈다. 분석 결과는 쌍둥이 형제인 플로리다주 델토나의 존 아서 마루비오와 팔라트카의 러셀 앤서니 마루비오의 DNA와 일치한다는 결과를 얻어 냈다. 하지만 이것만으로는 두 일란성 쌍둥이 중 누가 범죄 혐의자와 정확히 일치하는지는 구별할 수는 없었다.

형사들은 2022년 8월, 일란성 쌍둥이 용의자와 관련된 희귀 사건을 해결하기 위해 파라본 나노랩스(Parabon NanoLabs)와 소마젠에 최첨단 DNA 분석을 의뢰했다. 파라본과 소마젠은 일란성 쌍둥이가 동일한 DNA로 시작하지만 쌍둥이가 초기 발달에서 분열한 후 드문 '체세포 돌연변이'가 발생해 그들 사이에 미묘한 유전적 차이를 만들 수 있다는 해결책을 제공했다.

심층 전체 게놈 시퀀싱과 전문 생물정보학 분석을 사용하여 각 쌍둥이에서 고유한 체세포 돌연변이를 식별하고 이를 범죄 현장에서 회수된 DNA와 직접 비교했다. 러셀 마루비오가 범죄 현장에서 수집된 DNA와 정확히 일치함을 밝혀냈다. 이 결과는 법정에서 증거로 인정되어 마침내 러셀 마루비오가 체포되고 유죄 판결을 받아내는 데 큰 역할을 했다.

소마젠 홍 수 대표는 "미국 내 유전체 분석 전문기업으로서 금번과 같이 자체 보유하고 있는 우수한 유전체 분석 기술을 통해 38년이라는 긴 시간 동안 미제로 남아 있었던 성범죄 사건의 용의자를 찾아내는 데 일조할 수 있어서 무한한 자긍심을 느낀다"며 "지속적인 기업 성장은 물론 사회 공헌에도 기여하는 글로벌 유전체 분석기업으로 우뚝 서 나아가겠다"고 강조했다.





