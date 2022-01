신일, 프리미엄 브랜드 ‘더톤’ 첫 상품 스마트TV 출시

4K UHD로 온라인 동영상 서비스(OTT) 감상 최적화

크롬캐스트,구글 어시스턴트 탑재…사용 편의성 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 종합가전 기업 신일전자는 프리미엄 브랜드 ‘더톤(THE TON)’을 론칭하고 첫 상품 ‘더톤 스마트 TV’를 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 신제품은 에너지 소비효율 1등급으로 스마트 기능을 제공한다. 구글 플레이스토어가 탑재돼 유튜브와 다양한 온라인 동영상 서비스(OTT)를 감상할 수 있다. 스마트기기 화면을 TV로 송출하는 크롬캐스트 기능도 갖췄다. 리모컨에 구글 어시스턴트 전용 버튼이 있어 음성으로 원하는 메뉴를 손쉽게 제어할 수 있다.

신일 측에 따르면 이 제품은 75인치 베젤리스 디자인으로 4K UHD(3840X2160) 해상도로 온라인 콘텐츠 감상에 최적화됐다. HDR 10을 지원하며 돌비 인증을 받은 듀얼 스테레오 스피커를 탑재해 웅장한 음향을 실현한다. 이 제품은 쿠팡에서 단독 판매된다.

신일전자 관계자는 “스마트한 기능과 세련된 디자인 가전을 선보이는 프리미엄 브랜드 ‘더톤’을 론칭했다”며 “길어진 집콕 생활로 OTT 콘텐츠를 즐기는 소비자들을 겨냥해 첫 상품으로 ‘더톤 스마트 TV를 선보이게 됐다”고 말했다.

