셀트리온, 코로나19 자가진단키트 美 아마존서 판다

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 4,000 등락률 -2.13% 거래량 301,901 전일가 187,500 2022.01.06 10:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 변이 대응 항체치료제 임상 1상에서 안전성 입증[BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close 과 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 17,250 전일대비 600 등락률 +3.60% 거래량 2,698,684 전일가 16,650 2022.01.06 10:30 장중(20분지연) 관련기사 휴마시스, 코로나19 오미크론 변이 검출 확인[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 가 공동 개발한 코로나19 신속항원 자가진단키트가 미국 온라인 쇼핑몰 '아마존'에서 판매된다.

셀트리온은 코로나19 자가검사키트인 '디아트러스트 홈 테스트'(Celltrion DiaTrust COVID-19 Ag Home Test)를 미 온라인 쇼핑몰 아마존에 입점하고 판매를 개시했다고 6일 밝혔다. 이 제품은 지난해 10월 미 식품의약국(FDA)으로부터 긴급사용승인을 받았다.

셀트리온 관계자는 "아마존이 미국 법인인 셀트리온USA로부터 디아트러스트를 집접 매입해 판매하고 있다"며 "국내에서 개발해 자체 브랜드로 판매하는 코로나19 자가검사키트 중 아마존에 입점한 유일한 제품"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr