우리銀, 디지털 혁신을 위한 '블록체인 플랫폼' 구축

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 디지털 신기술 서비스의 기반이자 안정적이고 확장 가능한 오픈소스 네트워크인 '블록체인 플랫폼'을 구축했다고 6일 밝혔다.

블록체인 플랫폼은 블록체인 기술을 활용해 결제, 인증, 자산 관리 등 각종 거래에서 개인정보를 안전하게 보호하며, 거래의 신뢰성과 투명성을 보장할 수 있는 네트워크 환경을 말한다.

우리은행은 블록체인 플랫폼 구축으로 한국은행의 디지털화폐(CBDC) 모의실험연구의 민간기관 유통을 위한 기술 검증을 완료했고, 하반기 CBDC 유통확대 실험에도 적극적으로 대응할 계획이다.

이번 블록체인 플랫폼 구축은 스테이블 코인인 '우리은행 디지털화폐(WBDC)'와 디지털 자산의 소유권을 증명할 수 있는 대체불가능토큰(NFT)의 발행과 이를 송금과 결제에 이용할 수 있는 '멀티자산지갑' 등 다양한 서비스에 활용하게 된다.

또한 블록체인 기반의 분산식별자(DID)를 통한 신원 및 자격증명 서비스도 은행 업무에 적용한다.

이와 관련 우리은행은 지난 12월 블록체인 플랫폼 업무를 전담하는 '혁신기술사업부'를 신설했다. 블록체인 기반의 다양한 비즈니스 모델을 확장한다는 계획이다.

우리은행 관계자는 "이번 블록체인 플랫폼 구축으로 디지털 신기술을 통한 혁신 서비스를 제공할 수 있는 토대를 마련했다"며 "전담조직 신설로 관련 신사업 개발을 가속화할 것"이라고 말했다.

