[신년사]최준우 주금公 사장 "소외계층 상품·서비스 우선 공급"

[아시아경제 이광호 기자]최준우 한국주택금융공사 사장은 31일 "주거와 금융, 디지털 환경 변화에서 소외될 수 있는 계층에 지속적인 관심을 두고 이들에게 적합한 상품과 서비스가 우선으로 공급될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

최 사장은 이날 신년사를 통해 "공사의 역할은 급변하는 경제환경이나 외부 충격으로 주거 불안 등을 겪는 취약 계층의 성장과 재기를 지원하는 것"이라며 이같이 말했다.

최 사장은 "소외층 지원을 위해 유한책임 정책모기지 확대, 조기상환 수수료 감면, 전·월세 보증의 맞춤형 지원 강화와 더불어 저가 주택을 보유한 고령층에 주택연금 월 지급금을 조금이라도 더 드리는 방안 등을 모색해 나가겠다"고 강조했다.

그러면서 "공사의 ICT 역량을 활용해 상품의 서비스 수준을 높여나갈 것"이라며 "디지털 환경이 낯설어 공사의 상품을 이용하지 못하는 일이 발생하지 않도록 노력해 나가겠다"고 덧붙였다.

