윤건영 "윤석열, 최소한 품격은 지켜야…궁하고 어려워 보여"

윤석열, 전날 文 정부 겨냥 '무식한 삼류 바보', '엉터리 정권' 발언

윤건영 "대통령 후보로서 리더십·콘텐츠 없어서 그런 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤건영 더불어민주당 의원이 연일 발언 수위를 높이고 있는 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 "제1야당의 대통령 후보가 최소한 품격은 지켰으면 좋겠는데 많이 궁하고 어려운 듯 보인다"고 지적했다.

윤 의원은 30일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "지금 처지가 궁한 것 같고, 소위 말하는 보수의 심장에 가서 오히려 자극하기 위해서 말씀을 하셨던 것 같은데 번지수를 잘못 짚었다"며 이같이 말했다.

앞서 윤 후보는 전날 경북 안동 한국국학진흥원에서 열린 국민의힘 경북도당 '제20대 대통령 선거 경북선거대책위원회 출범식'에서 문재인 정권을 겨냥해 "무식한 삼류 바보들을 데려다가 정치해서 경제, 외교, 안보 전부 망쳐놨다. 무능과 불법을 동시로 다 하는 엉터리 정권"이라며 강하게 비판을 쏟아냈다.

이에 대해 윤 의원은 "문제의 본질은 대통령 후보로서 리더십이 실종되고 콘텐츠가 없어서 그런 것"이라며 "본인 문제인데 자꾸 안티테제로, 네거티브로 접근하다 보니 국민들에게 감동을 주지 못할 것이다. 문재인 정부 경제 관료들에 대해서 그렇게 표현하는 것은 좀 나가도 너무 나가신 막말"이라고 지적했다.

국민의힘 선거대책위원회에서 빚어진 내홍에 대해서 윤 의원은 "잘 해결될 것 같지 않다"며 "문제 본질이었던 윤핵관이 건재하고 김종인, 김한길, 김병준, 심지어 윤 후보조차 일관된 가치를 갖고 모인 분들이 아니라 이익을 위해 뭉친 분들이라 현 정부가 싫다는 네거티브 말고는 없다 보니 틈만 나면 싸울 수밖에 없는 구조"라고 평가했다.

그는 이어 "후보의 리더십이 없으면 문제 해결이 불가능하다"며 "제1, 제2의 윤핵관 사태는 벌어졌고 이제 제3, 제4의 윤핵관 사태가 벌어질 것"이라고 말했다.

이준석 국민의힘 대표에 대해서도 "돌아가는 게 큰 의미가 없다는 생각이 들고, 이미 흠집이 날 대로 나버렸다. 봉합도 한 번은 몰라도 힘들다고 본다"고 내다봤다.

고위공직자범죄수사처 통신조회 논란에 대해서는 "말도 안 되는 허무맹랑한 주장"이라고 말했다.

그는 "윤 후보가 검찰총장 출신이고 수십년 검사 생활하신 분인데 만약에 알고도 이런 말씀을 하셨다면 검사를 거꾸로 생활하신 거고 아니라면 국민을 기망하시는 것"이라며 "통상 범죄수사 중에는 두 가지가 있다. 통신자료는 제가 앵커한테 전화했다는 자체를 조회하는 거고, 통화내역 조회는 언제 어느 시간 어디서 문자메시지를 주고받았는지 등 세세한 걸 얘기한다. 지금 국민의힘과 윤 후보가 얘기하는 건 제가 김종배 앵커하고 통화했다는 걸 문제 삼고 있는 것"이라고 설명했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr