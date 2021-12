경기도 아파트 품질 검사 강화…'착공 전 설계자문' 도입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 부실시공 예방과 공사비 절감을 위해 내년부터 아파트 품질 검수를 강화한다.

경기도는 공사에 착수하기 전인 설계부터 문제가 있는지 확인하는 '착공 전 설계 자문' 단계를 신설, 그동안 4단계로 시행하던 검수를 5단계로 확대하기로 했다고 30일 밝혔다.

착공 전 설계 자문은 공동주택 초기 공정률 5% 이내 과정에서 시행된다.

공사에 들어가기 전에 설계도와 품질관리계획서 등에 문제가 있는지 자문해 착공 후 설계 변경으로 인한 추가 비용 발생을 최소화해 공사비 절감과 주택 품질 향상을 꾀하겠다는 것이다.

올해까지 경기도 공동주택 품질 점검은 ▲골조 공사 중(공정률 25% 내외) ▲골조 완료(공정률 50∼65%) ▲사용검사 전(공정률 95∼99%) ▲사후 점검(준공 후 3개월 이내) 등 4단계로 진행됐다.

도는 5단계로 강화한 품질 검수를 내년 초 경기주택도시공사(GH)와 민간 건설사 현장에 시범 적용하고 시군과 시공사 등의 의견을 수렴한 뒤 세부 추진계획을 마련하기로 했다.

경기도 공동주택 품질 검수는 30가구 이상 공동주택, 500실 이상의 주거용 오피스텔, 100가구 이상 주상복합 건축물 등을 대상으로 단지 내 공용부분과 가구 내 공사 상태 등을 건설 전문가의 눈으로 점검·자문하는 제도다.

부실시공이나 하자 최소화를 위해 2007년 경기도가 전국 최초로 시작했으며, 연평균 약 150회 이상 품질 검수를 하고 있다.

도는 공동주택 품질점검 개선방안으로 입주민 생활불편 개선 우수사례를 발굴해 전파하고, 건설기술자가 현장에서 휴대하기 편한 '공정별 점검 핸드북'도 제작해 배포할 계획이다.

