“앞으로 제대로, 나를 위해 이재명”…민주당 새 후보 슬로건 발표

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 선거대책위원회는 29일 ‘앞으로 제대로’, ‘나를 위해 이재명’이라는 캐치프레이즈와 슬로건을 발표했다. 그동안 선대위는 슬로건으로 ‘이재명은 합니다’를 사용했다.

선대위는 이날 오후 여의도 당사에서 설명회를 열고 “미래를 향해 가자는 후보의 비전과 국정 운영 철학 그리고 국민 한 사람, 한 사람에게 실익을 줄 수 있는 실용적인 정부를 만들겠다는 후보의 진심이 담겨 있다”며 새 캐치프레이즈와 슬로건의 취지를 설명했다.

새 캐치프레이즈인 ‘앞으로, 제대로’는 이재명 정부가 걸어가야 할 두 갈래 큰길을 뜻한다. ‘앞으로’는 미래를 향해 나아가자는 비전과 경제, 취업, 부동산, 세금 등 국민의 삶을 힘들게 하는 정책현안을 앞장서서 해결하겠다는 후보의 뜻도 담겼다.

‘제대로’에는 이재명답게 일하겠다는 뜻으로, 국민이 불만을 갖는 정책이 있다면 고치고 바꿔서 박수를 받겠다는 다짐을 담았다.

새 후보 슬로건 ‘나를 위해, 이재명’은 대선 후보 슬로건임에도 불구하고 ‘대통령’이라는 단어가 사용되지 않았다. 민주당은 “후보 중심의 과거형 슬로건이 아니라 국민 중심의 새로운 가치와 기대가 담긴 미래형 슬로건”이라고 설명했다. 그러면서 “무엇보다 나라가 ‘나를 위해’ 움직이기 시작할 거라는 기대를 줄 것”이라고 덧붙였다.

이번 문구는 2017년 문재인 대통령 캠프 슬로건 ‘사람이 먼저다’를 만든 카피라이터 정철 선대위 메시지 총괄이 작성했다. 정 총괄은 이날 설명회에서 “‘이재명은 합니다’는 슬로건은 후보의 유능함을 유감없이 전달했다. 새 슬로건은 유능함을 넘어 효능감까지, 후보 목소리가 아니라 국민 한 사람 한 사람의 목소리를 담기 위한 것”이라고 설명했다. 이어 “확장성도 풍부하다. 어느새 생존이 목표가 된 젊은이들에게 ‘나를 위해’라는 슬로건이 작은 위로와 희망이 되길 기대한다”고 말했다.

민주당은 이 후보가 공을 들이고 있는 2030과 중도층 포섭에도 슬로건이 역할을 해 줄 것을 기대했다. 설명회에 참석한 김영희 선대위 홍보소통본부장은 “2030과 중도층을 겨냥한 슬로건”이라며 “후보도 슬로건이 어디를 겨냥하고 있다는 것을 알고 있다. 후보도 흔쾌히 수락했다”고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr