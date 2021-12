영광군, 음식문화개선사업 평가서 2년 연속 ‘우수기관’

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 29일 2021년 전라남도 음식문화개선사업 평가에서 2년 연속 우수기관으로 선정돼 음식문화개선 사업비 1000만원을 확보했다고 밝혔다.

전남도는 매년 도내 22개 시·군을 대상으로 음식문화개선 추진체계 구축 및 도민들의 인식개선 전반에 대한 평가를 실시했다.

올해는 음식문화개선 8개 부문 20개 정량·정성지표를 대상으로 평가가 이뤄졌다.

특히 군은 도민안심식당 지정 확대, 음식문화개선을 위한 홍보물 배부, 음식점 위생등급제 확대 추진, 남도음식거리조성 사업 등을 추진해 높은 평가를 받았다.

군 관계자는 “코로나19로 안전한 외식문화 정착에 대한 중요성이 커지고 있는 상황에서 이번 수상은 식품접객업 영업주와 군민들의 적극적인 협조가 이뤄낸 성과이다”며 “앞으로도 군이 음식문화 선진화에 앞장 설 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr