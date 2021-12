DB손보, 추간판탈출증 신경차단술 치료비 특약 배타적 사용권

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 55,300 전일대비 3,800 등락률 -6.43% 거래량 56,290 전일가 59,100 2021.12.29 09:22 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 사회복지공동모금회에 10억 기부DB손보, 교통환경챌린지 3기 컨퍼런스 개최'내년 과제 산적' 보험사들 조직개편 박차 close 은 이달 출시한 '참좋은운전자상해보험'에 담긴 '추간판탈출증 신경차단술 치료비 특약'에 대해 6개월 배타적 사용권을 획득했다고 29일 밝혔다.

추간판탈출증 신경차단술 치료비는 주변에서 흔하게 접할 수 있는 디스크(추간판탈출증)에 대한 시술 치료를 보장하기 위해 기획됐다. 2019년 기준 국내 디스크환자는 308만명으로, 약 40%에 이르는 환자는 통증완화를 위한 신경차단술 치료를 받고 있다.

이번 특약은 수술 전 적극적인 예방 치료를 지원하며, 통증을 빠르게 제거해 무분별한 도수치료 감소에 도움이 될 것으로 예상된다. DB손보는 참좋은행복더블플러스종합보험 등 종합보험에서도 가입할 수 있도록 확대할 예정이다.

DB손보 관계자는 "예방적 차원의 통증완화 치료를 보장함으로써 수술까지 이르는 중증질병으로의 진행을 최소화하는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "새로운 위험 보장을 위하여 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr