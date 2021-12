이재명, 故김문기에 표창 수여…김은혜 "대장동 개발사업 성과 인정"

2015년 말 故김문기에 표창 수여

[아시아경제 장세희 기자]이재명 더불어민주당 대선 후보가 대장동 의혹으로 수사를 받다 숨진 고(故) 김문기 성남도시개발공사 개발1처장에게 성남시장 시절인 2015년 말 표창을 수여한 것으로 확인됐다. 대장동 개발사업의 성과를 인정했다는 이유에서다.

국민의힘 중앙선대위 공보단장을 맡고 있는 김은혜 의원이 25일 성남시에서 확보해 공개한 자료에 따르면, 이 후보는 김 처장을 포함해 성남도시개발공사의 경영실적 개선 및 시민 편의 증진에 기여한 우수 직원들 총 10명을 상대로 공적심사위원회 심의를 거쳐 시장 명의로 표창을 수여했다.

김 의원이 확보한 당시 공적심사조서에 따르면, 김 처장은 2013년 11월 공사 입사 이후 개발사업본부 주무부처의 총괄 책임자로 모범적 역할뿐 아니라 공사의 위상 제고와 발전에 기여한 공이 크다고 적시돼 있다.

성남시는 민간사업자들이 막대한 개발이익을 독식한 '대장동·제1공단 결합 도시개발사업'과 '위례신도시 A2-8블록 개발사업' 등을 김 처장의 대표적인 성과로 인정했다.

공적심사조서에는 김 처장이 성남시의 현안 사업인 대장동 개발사업을 '투명하고 공정하게 민간사업자 선정을 통해 안정적으로 추진했다'고 적혀 있다.

김 의원은 "이 후보는 성남시장으로서 '대장동 모범 공직자'로 고인에게 직접 표창까지 수여했다. 단군 이래 최대 치적 완수인데 기억나도 이상하고, 안 나도 이상한 결과"라고 비판했다.

그러면서 "이 후보 측은 '사인만 했을 뿐'이라며 피해갈 것으로 보인다. 손바닥으로 하늘을 가리면 가릴수록 국민들은 이 후보가 '대장동 비겁한 그분'이라는 점을 확신하게 될 것"이라고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr