방글라데시 여객선서 화재…현지언론 "39명 이상 사망"

[아시아경제 정동훈 기자] 방글라데시 남부의 한 강에서 운행하던 여객선에서 화재가 발생해 39명 이상이 사망했다.

현지 언론과 경찰에 따르면 화재는 이날 오전 3시께 남부 잘라카티 지역 수간다 강에서 이동하던 3층짜리 여객선 오비잔-10호에서 일어났다. 잘라카티 당국 관계자는 다카트리뷴에 "화재가 난 선박에서 지금까지 39구의 시신을 수습했다"고 말했다.

사망자 대부분은 화재로 인해 숨졌으며 일부는 물로 뛰어들었다가 목숨을 잃은 것으로 알려졌다. 70여명의 부상자는 인근 병원으로 옮겨졌다. 당국은 많은 승객이 화상을 입은 상태라 사망자 수는 더 늘어날 수 있다고 말했다. 이 여객선에는 정원 310명을 훨씬 초과한 500∼800명이 승선한 것으로 추정됐다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr