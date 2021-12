기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신'

어려울수록 빛난 대한민국 명품들

[아시아경제 김흥순 기자] 코로나19가 장기화 국면으로 접어들고 예측할 수 없는 경제 상황이 지속된 2021년에도 소비자들의 사랑을 받은 히트 상품은 존재했다. 위생과 건강에 대한 관심을 충족시킨 제품은 물론 사용자의 편리함을 고려한 '맞춤형' 상품들이 두각을 나타냈다. 아시아경제는 이처럼 올 한해 소비 시장의 트렌드를 이끈 48개의 제품을 선정했다. '프리미엄'과 '실용성'이 소비자의 지갑을 열게 한 키워드다.

프리미엄은 기술력과 디자인으로 무장한 전자 제품 분야에서 두드러졌다. 삼성전자가 신제품으로 선보인 '네오 QLED 8K'는 업계 최고 수준의 화질과 사운드, 다양한 기능을 내세워 TV시장의 패러다임을 '보는 TV'에서 '즐기는 TV'로 바꿨다는 평가를 받았다. 또 개개인의 취향을 고려한 '맞춤형 가전' 비스포크는 냉장고와 무선청소기, 공기청정기, 에어컨뿐 아니라 신개념 조리기기까지 범위를 넓혀 인기를 얻었다. LG전자는 올레드 TV 라인업을 강화해 프리미엄 시장에서 입지를 다졌다. 또 집안에서 머무는 시간이 늘어난 점에 착안해 탈모치료와 피부관리 등을 간편하게 할 수 있는 프리미엄 '홈뷰티기기'로 시장을 주도했다. 가정에서 식물을 재배할 수 있는 신개념 식물생활가전 'LG 틔운'도 주목받은 제품이다.

현대자동차 프리미엄 브랜드 제네시스의 'GV70'은 독창적인 디자인과 안정성, 주행성능 등 주요 항목에서 우수한 평가를 받아 미국 자동차 전문지로부터 2022년 올해의 SUV(스포츠유틸리티차량)로 선정됐다. 광주글로벌모터스(GGM)가 생산한 현대차 경형 SUV '캐스퍼'는 깜찍한 외관과 실용성까지 갖춰 연간 판매량 1만대 돌파가 예상된다. 기아가 지난 8월 출시한 첫 전용전기차 'EV6'도 주행성능과 디자인으로 관심을 끌며 사전예약만 3만대를 넘겼다.

금융권에서는 IBK 기업은행과 KB국민은행, 우리은행, 현대해상, 한화생명, 하나금융투자 등에서 내놓은 '맞춤형' 상품이 눈길을 끌었다. 이 가운데 올해 개인투자자들의 증가세를 고려한 상품도 포함됐다. KB국민은행이 은행거래와 증권거래를 한 통장에서 할 수 있도록 설계한 'KB able Plus통장'과 한화생명이 국·내외 금융상품투자자를 고려해 선보인 온라인 변액 상품이다.

정보통신 업계에서는 SK브로드밴드가 국내 인터넷TV(IPTV) 가운데 처음으로 애플과 협력해 '애플 TV' 서비스를 제공했다. 이를 이용하는 고객들은 웨이브, 디즈니플러스 등 다수 온라인동영상서비스(OTT)를 한 번에 가입할 수 있어 편리하다.

유통가에서는 수년간 꾸준한 사랑을 받은 스테디셀러들의 존재감이 두드러졌다. 2011년 출시 이후 국내 인스턴트 원두커피 1위를 지킨 '맥심 카누'와 부드러운 소주의 대명사로 꼽히는 '처음처럼' 등이 직장인과 자영업자들의 고단함을 달랬다. 건강기능식품과 탈모증상완화 기능성 제품(아모레퍼시픽), 수면케어(교원), 보습 크림(LG생활건강) 등 건강·미용 관련 제품들이 사랑을 받았고 야외스포츠 중에서는 골프가 코로나19 이후 입문자가 크게 늘면서 관련 용품 판매도 증가했다.

