농협은행, 퇴직연금 홈페이지 전면 개편

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 영업점 직원과 고객의 의견을 수렴하여 퇴직연금 홈페이지를 전면 개편했다고 22일 밝혔다.

개편된 홈페이지는 최신 디지털 금융 트렌드를 반영한 화면 디자인을 통해 가독성과 재미 요소를 강화했으며, SSO(싱글사인온) 솔루션 적용으로 개인인터넷뱅킹과 금융상품몰 간의 공동인증서 로그인 연동이 가능해졌다.

또한, 한눈에 모든 메뉴를 확인할 수 있도록 전체메뉴 보기 기능을 신설하였으며, 로그인·비로그인 상태에 따라 각각 다른 메뉴 구조가 제시되도록 개선하였다. 더불어 자주 사용하는 퀵메뉴 기능과 통합검색 기능을 신설하여 이용 고객들의 편리성을 한층 높였다.

오경근 기업투자금융부문 부행장은 “코로나19의 장기화로 인해 언택트 금융 서비스 제공의 중요성이 어느 때보다 크게 대두되고 있다”며, “당행 퇴직연금 고객의 비대면 채널 이용 편의성을 극대화하기 위하여 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr