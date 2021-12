[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북대병원은 '2021년 대구 공공보건의료 협력체계 구축 협의체 심포지엄'을 개최했다고 21일 밝혔다.

경북대병원은 대구시와 함께 지역 공공보건의료 발전을 위한 협의체를 구성해 지역 내 공공의료 현안에 대한 논의를 해왔다.

이번 심포지엄은 지역의료 강화대책에 따른 필수의료 협력 유도·조정 수행에 따라 대구 권역·지역 책임의료기관 지정 후 각 기관의 역할과 방향성에 대해 살펴보고 협력체계의 이해와 목표 설정에 관한 과제를 도출했다.

김용림 경북대병원장은 "이번 행사를 통해 대구 공공보건의료 발전을 위해 노력한 성과를 되돌아보는 좋은 기회가 되었다"면서 "앞으로도 협의체와의 끊임없는 협력을 통해 지역 공공보건의료 사업 발전에 기여하는 권역 책임의료기관이 되겠다"고 말했다.

