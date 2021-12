"구글 정부 만들겠다" 윤석열, 초중고 학제 개편도 시사

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 21일 4차 산업혁명시대를 맞아 교육 개혁을 위한 초당적인 교육개혁위원회를 만들겠다고 밝혔다.

윤 후보는 이날 한국과학기술단체총연합회 간담회 참석한 뒤 방문 후 기자들과 만나 "대변혁의 시대를 맞이 하고 있다. 중화학 공업 시절에 3, 4년제 지식습득형 교육체계로는 존속하기 어려운 상황이 됐다"면서 이처럼 말했다.

그는 "과거 습관과 제도에 얽매이다 보면 모든 문제점들이 해결되지 못하고 (국가는) 2류, 3류 국가로 전락한다"면서 "문제를 해결할 수 있는 길은 고도 성장이고 이를 이끌어줄 수 있는 것이 바로 초연결의 과학이 아닌다 생각한다"고 했다.

그러면서 차기 정부 5년 동안 학제, 교육 체계의 틀을 새롭게 만들겠다고 강조했다. 현재 우리나라 학제는 '6-3-3-4'이다. 초등학교 6년, 중학교 3년, 고등학교 3학년, 대학교 4학년으로 정해진 수업 연한 제도를 시행하고 있다. 윤 후보는 이를 "19세기 말에 만들어진 학제"라고 지적하며 "4차 산업혁명 시대에 선도국가가 될 수 있는 인재 배출을 어떻게 할 것인지에 대한 틀을 만들어야 한다"고 말했다.

윤 후보는 "새로운 기술 개발 차원 보다도 학생들이 알고리즘 공부를 많이 해서 바다와 같이 열려 있는 정보를 실생활에, 사회적 문제 해결하는 데 좋은 사용 가치를 창조해내는 문제 해결 중심으로 바뀌어야 한다"고도 설명했다.

또 구상 중인 디지털 플랫폼 정부를 '구글 정부'라고 칭하면서 부처 간 칸막이를 없애고 AI 알고리즘을 통해 데이터화 하고 과학적인 결론을 도출해 의사 결정을 하겠다고도 했다. 윤 후보는 "여러 검토를 해야 하지만 정부 아주 최고위직으로 과학기술 전문가를 배치하고 대통령 직속의 국가 과학위원회 조직을 두겠다"고 말했다.

