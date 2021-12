코오롱LSI, 호텔사업본부 신설…허진영 코오롱호텔 총지배인 본부장 선임

[아시아경제 김유리 기자] 코오롱LSI는 호텔사업본부를 신설하고 본부장에 허진영 코오롱호텔 총지배인(50)을 선임했다고 16일 밝혔다.

신설된 호텔사업본부는 경주, 부산, 서울 등 전국 주요 관광지에 있는 코오롱 계열 리조트·호텔과 소통하며 경쟁력 강화 전략 수립과 실행을 담당하게 된다. 각 사업장의 역량을 통합하면서 차별성을 키워 시너지 효과를 낸다는 계획이다.

허 본부장은 코오롱 호텔부문을 대표하는 코오롱호텔 최초의 여성 총지배인이다. 1993년 제주 파라다이스호텔 식음료팀으로 호텔에 입문해 29년간 부산 코오롱 씨클라우드호텔, 경주 코오롱호텔 등 다양한 지역에서 객실팀, 식음팀 등 호텔 핵심 영업부서를 경험했다.

회사는 "허 본부장은 실무를 기반으로 한 트렌디한 감각과 강력한 추진력을 인정받아 2019년부터 코오롱호텔 총지배인을 역임 중"이라고 설명했다. 총지배인 취임 이후 3년만에 역대 최대 매출을 달성하며 네 자릿수 목표 이익 달성률을 기록하기도 했다. '달빛포차', '문라이트 페스티벌' 등 코오롱호텔의 콘텐츠를 개발해 고객을 젊은 층까지 확장한 한편 국내 최초로 골프장에 인공지능(AI) 로봇 캐디를 전면 도입했다. 호텔 베이커리 리뉴얼 및 밀키트 개발 등 비투숙객 공략 사업도 확장하고 있다.

코오롱LSI 호텔사업 본부는 기존 리조트·호텔이 지속적인 시설·서비스 리뉴얼을 통해 각 지역의 라이프스타일 거점으로 입지를 강화하는 것이 목표다. 허 본부장은 "코오롱 계열 리조트·호텔의 오랜 경험을 바탕으로 지역별 강점을 더한 새로운 전략을 수립하고 실행을 하는데 주력할 것"이라며 "현장과의 소통 능력을 강점으로 차세대 트렌드를 신속하게 발굴, 도입해 국내 여행의 새로운 전성기를 이끌어 가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr