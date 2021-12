이재명 "코로나 피해 소상공인에 '선지원·후정산'…금융지원보다 재정지원 필요"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 코로나19 방역 강화로 피해를 입은 소상공인과 자영업자를 위해선 적절한 지원과 보상이 뒤따라야한다면서 적극적인 추가경정예산(추경) 편성을 강조했다.

15일 이 후보는 코로나19 대응 점검을 위해 서울 보라매병원을 방문한 자리에서 소상공인에게 '선지원·후정산' 방식으로, 금융보다는 '재정'을 확대하는 방향의 지원 및 보상이 필요하다고 말했다. 이 후보는 "다시 방역 지침을 강화하면 소상공인과 자영업자 고통이 너무 클 수 있다"면서 이같이 설명했다.

이 후보는 "선지원, 후정산 방식으로 지원과 보상을 적절히 섞고, 그 중에서도 특히 지금까지처럼 금융 지원 방식이 아니라 재정 지원을 확대하는 방식으로 전환이 필요하다"고 강조했다.

그는 "정부로선 국가 재정 부담이 늘어나는 것이 매우 부담스러울 수 있지만, 마침 야당의 적극적인 주장도 있고 제 입장도 지원을 늘려야된다는 것이기 때문에 적극적으로 추경 편성으로 화답해 주시길 기대한다"고 말했다.

이어 국민의힘을 향해 "'선지원 후정산, 금융보다 재정 지원 우선' 이런 방식에 실질적으로 협조하느냐, 아니냐로 50조 지원 발언, 100조 지원 발언의 진정성 여부를 판단하게 될 것"이라며 "양두구육적 행태로 속이는 것을 국민이 더는 용납 안할 것"이라고 덧붙였다.

