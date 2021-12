금융결제원, 금융권 공동 데이터 플랫폼 '데이탑' 개방

[아시아경제 송승섭 기자]금융결제원이 금융권 공동 데이터 플랫폼 ‘데이탑(Datop)’을 구축하고 포털을 오픈했다고 14일 밝혔다.

데이탑은 금결원이 보유한 데이터(일평균 약 2억3000건)를 비식별화 해 통합한 뒤 분석·개방·결합하는 플랫폼이다. 금융권 디지털 경제 활성화를 선도하기 위해 포털에서 관련 서비스를 제공한다.

서비스는 크게 데이탑A(분석)·B(개방)·C(결합)으로 나눠진다. 순서대로 금융사, 대국민, 데이터결합서비스 이용기관을 서비스 제공대상으로 설정했다. 특성에 맞춰 구성과 기능을 꾸렸다.

데이탑A에서는 금융사가 금융결제 데이터를 효과적으로 활용하도록 돕는다. 금결원이 데이터를 분석하고 활용사례와 모델을 제공한다. 이미 공개한 분석·활용사례는 다수 금융사가 이용 중이거나 활용할 예정이다. 관련 자료와 데이터를 요구하는 금융회사에는 자료 및 데이터 제공을 논의 중이다.

가령 금융사 간 출금·이체 데이터를 분석한 뒤 보이스피싱 의심계좌를 살펴 금융사와 공유하거나, 신규·폐쇄 지점정보를 안내하는 방식으로 금융소외계층의 금융 접근성을 높이는 식으로 사용할 수 있다.

포털을 통해서는 금융결제원 업무별 데이터의 구성과 내역을 파악할 수 있는 ‘카탈로그’를 금융사에 제공한다. 금융사는 필요로 하는 데이터를 선택하도록 안내받는다. 금융회사가 많이 요청하는 데이터는 ‘주제별 데이터 마트’를 구축해 대응할 계획이다.

데이탑B는 금융기관 외 핀테크·기업·연구기관·국민의 데이터 활용과 디지털 혁신을 지원한다. 비식별 처리한 금융결제 업무별 데이터나 주요 업무별 통계정보도 개방한다. 다양한 데이터 수요를 맞추고 분야·업종 간 교류를 지원할 방침이다.

또 연구 및 서비스 모델 발굴 등에 활용하도록 데이터와 컴퓨팅 자원을 원격환경으로 제공한다. 데이터 유출 가능성은 없애고 서비스 이용자는 분석 결과를 온전하게 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

신용정보법상 데이터전문기관으로 동·이종 산업간 데이터결합과 개인신용정보의 익명처리 적정성 평가 등을 수행하는 역할은 데이탑C가 맡는다. 오는 3월부터 데이터의 안전한 결합과 정보주체를 알아볼 수 없도록 하는 가명·익명처리를 제공한다.

김학수 금결원장은 “시장 플레이어와 금융소비자에게 새로운 가치를 창출하고 인사이트를 제공해 나가겠다”며 “데이터 활용을 탑(TOP) 수준으로 지원하고 데이터 경제가 활성화되도록 적극 노력하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr