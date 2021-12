[아시아경제 공병선 기자] 우성 우성 006980 | 코스피 증권정보 현재가 28,000 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 2,754 전일가 27,850 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 우성, 246억 규모로 우성사료 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 은 자회사 우성사료에 397억원 규모의 채무보증을 결정했다고 9일 공시했다.

이는 자기자본 대비 22.37% 수준이다.

