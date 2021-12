정부, G20 재무차관회의서 기후변화 대응 탄소세 논의

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 글로벌 기후변화에 대응한 탄소세 도입 관련 논의에 참여한다.

기획재정부는 윤태식 국제경제관리관(차관보)이 오는 9일부터 이틀간 화상으로 개최되는 주요 20개국(G20) 재무차관·중앙은행 부총재 회의에서 이 같은 내용을 논의한다고 8일 밝혔다.

총 6개 세션으로 구성되는 이번 회의에는 G20 회원국·초청국 인사와 국제통화기금(IMF)·경제협력개발기구(OECD), 세계은행(WB) 등 국제기구 대표가 참석해 탄소세 등 주요 국제조세 현안과 앞선 디지털세 합의에 따른 후속 조치 등을 점검한다.

윤 차관보는 G20 국제금융체제 실무그룹 공동 의장국 대표로서 선도 발언을 통해 국제사회의 경제 구조 전환 지원을 촉구하는 한편, 탄소세 등 현안에 대한 우리나라의 입장을 설명할 예정이다.

G20은 이번 재무차관 회의를 시작으로 내년 4차례 장·차관 회의를 거쳐 정상회의를 개최한다.

