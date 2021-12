"PCR검사서 다른 변이랑 구분 안되는 '스텔스' 오미크론 발견"

"추가 게놈검사없이 오미크론인지 판명 어려워"

"오미크론, 예상보다 더 광범위하게 퍼졌을 가능성"

[아시아경제 이현우 기자] 코로나19 유전자증폭(PCR) 검사에서 다른 변이와 잘 구분되지 않는 이른바 '스텔스' 오미크론 변이가 발견된 것으로 알려졌다. 이에따라 지금까지 확인된 것보다 더 많은 국가로 오미크론 변이가 확산됐을 가능성이 제기되면서 확산 우려가 커지고 있다.

7일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 최근 과학계에서 오미크론 변이 중 일부 특정 유전자 결함으로 인해 기존 PCR 테스트에서 다른 변이와 구별이 잘되지 않는 일명 '스텔스' 오미크론 변이를 발견한 것으로 알려졌다. 가디언에 따르면 해당 스텔스 오미크론 변이는 최근 남아프리카공화국과 호주, 캐나다의 코로나19 환자 검체에서 발견됐다.

가디언에 따르면 스텔스 오미크론 변이는 발견한 지 얼마되지 않아 기존 오미크론 변이처럼 강한 전염력을 갖고 있을지 여부는 알 수 없지만, 유전적으로 기존 오미크론 변이와는 다른 것이기 때문에 활동방식이 다를 수 있는 것으로 알려졌다.

이에따라 오미크론 변이(B.1.529)를 기존의 BA.1과 스텔스 변이인 BA.2 두 종류로 구분해야 한다는 의견도 나오고 있다.프랑수아 발루 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 유전학 연구소 교수는 "오미크론에는 BA.1과 BA.2 등 두개의 가계가 있다"라며 "이 두개의 오미크론 가계는 서로 다르게 행동할 수 있다"라고 설명했다.

오미크론을 포함한 모든 코로나19 바이러스는 PCR 검사에 코로나19 바이러스라는 사실 자체는 감지되지만, 해당 변이가 오미크론 변이인지 여부는 추가 게놈 검사를 해야 정확하게 확인된다. 일부 PCR 검사 도구는 오미크론 변이의 특정 유전자 결함을 파악해 변이의 종류가 오미크론일 수 있다는 사실을 포착할 수 있었지만, 해당 스텔스 변이는 이러한 결함이 없어 PCR 검사에서는 오미크론 변이인지 여부를 판별하기 어렵다는 것이다.

이에따라 지금까지 확인된 오미크론 변이 발견 국가나 지역 외에 훨씬 광범위한 지역에 오미크론 변이가 이미 퍼졌을 가능성도 배제할 수 없게 됐다고 가디언은 경고했다.

