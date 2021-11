이재명 "어떤 정치적 이유라도 종전선언 막아선 안돼...일본 정계가 할 주장"

"역사·영토문제는 단호해야...국익 수호 위해 뚜렷한 입장 표명 필요"

[아시아경제 김서현 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 한반도 종전선언을 둘러싼 논란에 대해 "어떠한 정치적 이유를 들어서라도 종전선언 자체를 막을 수는 없고, 막아서도 안 된다"고 말했다.

이 후보는 이날 25일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 한일관계를 주제로 열린 한국일보 코라시아포럼에서 "한반도 전쟁상태는 계속되고 있다. 이 전쟁상태는 어떤 이유를 말해도 빨리 끝내야 한다"며 이같이 밝혔다.

최근 윤석열 국민의힘 대선후보가 외신 간담회에서 "종전만 분리해 정치적 선언을 하면 부작용이 크다"며 반대 입장을 피력한 데 대해 우회적으로 반박한 모습이다.

이 후보는 "저는 일본 정계는 (한반도 종전선언을 반대하는) 그런 주장을 할 수 있다고 생각한다. 일본의 국익에 부합할테니까"라며 "그러나 우리 입장에서는 명확히 정전 상태를 종전 상태로 바꾸고 다시 평화협정을 넘어서 상호 공존하고 또 서로 도움이 되는 공동 번영의 관계로 발전해 나가야하는 것"이라고 강조했다.

이어 "이런 문제에 대해서 일본 정계가 종전선언을 반대한다고 하는 것에 대해 우리 입장에서는 대한민국의 국익을 지킨다는 측면에서 명백히 뚜렷한 입장을 표명해 지적해야 된다"며 "다만 이것이 한일관계를 근본적으로 악화시키지 않도록 소통하고 협력하는 노력 또한 끊임없이 계속돼야 한다"고 주장했다.

이 후보는 한일관계에 대해 "역사나 영토문제 같은 주제들은 단호해야 한다. 국가 주권에 관한 문제이기도 하고 양국의 미래를 위해 반드시 엄정해야 할 영역"이라며 "한편으로 사회·경제적 교류·협력은 계속 확대·강화하는 게 양국 국민과 국가에 이익이 된다"고 했다.

그러면서 "마침 전 세계적으로 한반도를 둘러싸고 현실 권력의 교체가 이뤄지고 있다"며 "국가의 이익, 국민의 더 나은 삶을 위해 현실 정치 권력들이 조금 더 양보하고 인정할 건 인정하는 토대 위에서 새로운 관계를 맺어야 한다"고 강조했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr